İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu
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İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu

İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının Milli Takım sporcuları Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda başarılarıyla şampiyonaya damga vurdu.

Eskişehir İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının Milli Takım sporcuları Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda başarılarıyla şampiyonaya damga vurdu.

25-29 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen, 452 sporcunun ve 13 ülkenin yarıştığı Güney Avrupa Ülkeleri (SEEOC) Oryantiring Şampiyonasında İnönü Belediyesi'nin Türkiye'yi temsil eden Milli Takım sporcularından Elif Gökçe Avcı, Kısa Mesafe Yarışlarında W21 Kategorisinde 1'inci, M21 kategorisinde Hüseyin Cem Ataman 5'inci oldu. Orta Mesafe Yarışlarında Hüseyin Cem Ataman 4'üncü, Elif Gökçe Avcı ise 5'incilik elde ederek ilk 6'nın çıktığı kürsüde yer alırken Bahar Özçelik yarışmayı 13. sırada tamamladı. Şampiyonanın 3. günündeki Kısa Mesafe yarışlarında İnönü Belediyesi'nin Milli Sporcularından Elif Gökçe Avcı 1'inciliği bırakmazken Hüseyin Cem Ataman 4'üncü, Bahar Özçelik de 5'incilik elde etmeyi başardı. Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Milli Takıma 2 sporcu kazandıran İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz ve Milli Takım sporcularımızın Güney Avrupa Ülkeleri Oryantiring Şampiyonasındaki Ülkemizi, Şehrimizi ve İlçemizi gururlandıran üstün başarılarından dolayı tebrik ediyor, şampiyona da devam eden yarışlarda sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi'nin Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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