İnhisar Çaltı Barajında Sona Gelindi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Bilecik'in İnhisar ilçesinde yapımını sürdürdüğü Çaltı Barajı inşaatında sona yaklaşırken, fiziki gerçekleşmesi yüzde 97 seviyesine ulaşılan barajda depolanacak su ile bölgede 7 bin 730 dekar zirai araziye su temin edilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Son 15 yılda Bilecik'e yapılan yatırımlar ile bölgedeki zirai arazileri suyla buluşturarak çiftçilerin gelirlerinde önemli iyileşmeler sağlayan bakanlığımız Bilecik'te inşasını sürdürdüğü bir projenin daha sonuna yaklaştı. İnhisar'da inşa edilen ve temelden 70 metre yüksekliğe sahip olacak Çaltı Barajında yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Çaltı Barajı inşaatında yol, derivasyon ve gövde dolguları imalatları tamamlandı. Dipsavak imalat çalışmalarının ise devam ettiği barajda depolanacak su ile bölgede 7 bin 730 dekar zirai araziye su temin edilecek. Yaklaşık 52 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen barajın sulama projesinin de hayata geçirilmesi ile bölge çiftçisi dekar başına 6 bin lira ilave gelir artışı sağlayacak. Dolayısıyla da proje ülke ekonomisine yaklaşık 46 milyon lira katkı verecek. Yaptığımız yatırımlar ile bu süre içinde Bilecik'te 85 bin 640 dekar araziyi sulamaya açtık. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde önemli artışlar sağladık. İnşasına devam ettiğimiz Çaltı Barajını da bu yıl hizmete almayı planlıyoruz. Bilecik'e yapacağımız yatırımlar bundan sonra da sürecek" şeklinde konuştu. - BİLECİK