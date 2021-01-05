İngiltere'yle Gu¨mru¨k Birligˆi'nin Kapsamı Yetersiz mi?

Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, dünkü imzalar atılmamış olsaydı, 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'nin ticareti bakımından ciddi sıkıntılar doğacağını şimdi bunun önlendiğini söyledi.