İngiltere'yle Gu¨mru¨k Birligˆi'nin Kapsamı Yetersiz mi?
05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:50
Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, dünkü imzalar atılmamış olsaydı, 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'nin ticareti bakımından ciddi sıkıntılar doğacağını şimdi bunun önlendiğini söyledi.
Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, dünkü imzalar atılmamış olsaydı, 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'nin ticareti bakımından ciddi sıkıntılar doğacağını şimdi bunun önlendiğini söyledi
Kaynak: DailyMotion.com