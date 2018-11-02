İngiltere Spor Bakanı Crouch, İstifa Etti

İngiltere Spor Bakanı Tracey Crouch, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bakan Crouch, yaptığı yazılı açıklamada, kumar makinelerinde bahis oynama limitini 100 sterlinden 2 sterline indiren yasal düzenlemenin uygulama sürecinin geciktirildiğini belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'e istifa mektubunu sunan Crouch, kumarla mücadele amaçlı düzenlemenin, konuyla ilgili çıkarı olan kişiler tarafından bilinçli bir şekilde ertelendiğini savundu.

Crouch, istifa mektubunda, "Bahis üst limitinin azaltılmasına ilişkin düzenlemenin duyurulmasından uygulanmasına kadar geçen sürede, bu kumar makinelerinde 1,6 milyar sterlin kaybolacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, hafta başında yaptığı açıklamada, söz konusu yasal düzenlemenin ancak gelecek yılın ekim ayında yürürlüğe girebileceğini duyurmuştu.