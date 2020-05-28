İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig'in başlayacağı tarihi netleştirdi. Lig, 17 Haziran'da oynanacak iki erteleme maçıyla başlayacak.
28.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:02
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ara verilen Premier Lig 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.
Önceden kalan 2 erteleme maçı Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal maçlarıyla başlayacak lige aynı haftasonundaki maçlarla devam edecek.
Premier Lig'de Liverpool 29 maçta topladığı 82 puanla, bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde lider konumda bulunuyor.