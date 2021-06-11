İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı
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İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

G7 Zirvesi'ne katılan liderlerin aile fotoğrafı çekilmeleri Toplantıdan detaylar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konuşması 1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin...

G7 Zirvesi'ne katılan liderlerin aile fotoğrafı çekilmeleri

Toplantıdan detaylar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konuşması

1975'te oluşturulan G7, her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve iş birliğinin artırılması amacıyla toplanıyor

LONDRA (AA) – Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği G7 Zirvesi, Galler'e bağlı Cornwall'da bugün başladı.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Hazira'da gerçekleştiriliyor.

Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor.

Zirbeye katılan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel aile fotoğrafı çektirdi.

İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı
İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı
İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı
İngiltere'nin ev sahipliğindeki G7 Zirvesi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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