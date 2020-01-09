İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirim sinyali
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin yakın zamanda gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete geçebileceğini belirterek, ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi adımının sinyalini verdi.
09.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:21
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin yakın zamanda gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete geçebileceğini belirterek, ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi adımının sinyalini verdi.
Kaynak: Dunya.com