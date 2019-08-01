İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den anlaşmasız ayrılık uyarısı
BoE Başkanı Mark Carney, "Anlaşmasız ayrılık ve Brexit'te geçiş sürecinin olmaması durumunda sterlinde düşüş, İngiliz varlıklarının risk primlerinde ve oynaklıkta artış görülmesi olası." dedi.
BoE Başkanı Mark Carney, "Anlaşmasız ayrılık ve Brexit'te geçiş sürecinin olmaması durumunda sterlinde düşüş, İngiliz varlıklarının risk primlerinde ve oynaklıkta artış görülmesi olası." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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