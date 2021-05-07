İngiltere Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
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İngiltere Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu

İngiltere Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Spor

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.

Konuya ilişkin Chelsea ve Manchester City'den henüz açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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