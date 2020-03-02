İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'a futboldan men cezası verdi
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.
02.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:19
Trabzonspor'un öğle saatlerinde sözleşmesini feshettiği İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası aldı.
Sturridge, 17 Haziran 2020'ye dek FIFA ülkelerinde sahaya çıkamayacak. İngiliz futbolcuya ayrıca 150 bin sterlin para cezası verildi.
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Haber Videosu: İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'a futboldan men cezası verdi
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