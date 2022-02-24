İngiltere'den Rusya'ya tarihi yaptırım! Dev banka ve havayolu şirketi de listede

Rusya ve Ukrayna arasındaki günlerdir süren gerilim, bu sabah Devlet Başkanı Putin'in birliklerine verdiği talimatla sıcak savaşa dönüştü. Her ülke de karşılıklı olarak çok sayıda asker kaybı yaşarken, Batılı ülkelerden ise peş peşe yaptırım mesajları gelmeye devam ediyor.

BANKALAR FİNANSAL SİSTEMDEN ÇIKARILACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuşma yaparak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre VTB Bank gibi tüm büyük Rus bankaların varlıkları dondurulacak ve Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkartılacak. Öte yandan Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç alması engellenecek.

AEROFLOT'UN UÇUŞLARI YASAKLANACAK

Başbakan Johnson, Aeroflot Havayolları uçaklarının da Birleşik Krallık'a uçuşlarının yasaklanacağını duyurdu. Ayrıca benzer yaptırımlar, Belarus'a da uygulanacak.