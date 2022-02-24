İngiltere'den Rusya'ya tarihi yaptırım! Dev banka ve havayolu şirketi de listede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'den Rusya'ya tarihi yaptırım! Dev banka ve havayolu şirketi de listede

Haberler.com, Emre İliksiz - Ekonomi
 - Güncelleme:

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Batılı ülkelerden yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Aeroflot Havayolları uçaklarının da Birleşik Krallık'taki uçuşlarının yasaklanacağını söyledi. Öte yandan varlıkları dondurulacak olan bankalardan birinin de VTB Bank olduğu öğrenildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki günlerdir süren gerilim, bu sabah Devlet Başkanı Putin'in birliklerine verdiği talimatla sıcak savaşa dönüştü. Her ülke de karşılıklı olarak çok sayıda asker kaybı yaşarken, Batılı ülkelerden ise peş peşe yaptırım mesajları gelmeye devam ediyor.

BANKALAR FİNANSAL SİSTEMDEN ÇIKARILACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuşma yaparak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre VTB Bank gibi tüm büyük Rus bankaların varlıkları dondurulacak ve Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkartılacak. Öte yandan Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç alması engellenecek.

AEROFLOT'UN UÇUŞLARI YASAKLANACAK

Başbakan Johnson, Aeroflot Havayolları uçaklarının da Birleşik Krallık'a uçuşlarının yasaklanacağını duyurdu. Ayrıca benzer yaptırımlar, Belarus'a da uygulanacak.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Boris Johnson, İngiltere, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title