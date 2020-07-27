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Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve Premier Lig'de şampiyon olan ilk Alman teknik adam olarak tarihe geçen Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

27.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:45

İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, yılın teknik direktörü seçildi.

İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Liverpool'u 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Alman Teknik Direktör Jurgen Klopp, menajerler arasında yapılan oylamanın ardından yılın teknik adamı oldu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jurgen Klopp, bu yıl Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson adına verilen yılın teknik direktörü kupasını almaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, kendisinin ve takımının başarısındaki katkılarından dolayı Liverpool taraftarlarına teşekkür etti.

Başarılı teknik adam, Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk Alman çalıştırıcı olarak da tarihe geçmişti.

LMA İcra Komitesi üyesi Sir Alex Ferguson, Liverpool'un 2019-2020 sezonunda olağanüstü performans sergilediğini, bu başarıda Klopp'un önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Leeds United'ı 16 yılın ardından Premier Lig'e taşıyan Marcelo Bielsa'nın da Championship Lig'de yılın teknik adamı seçildiği bildirildi.

Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

Kaynak: AA

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