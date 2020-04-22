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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi

İngiltere'de TÜFE martta yüzde 1,5 arttı

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.

22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:10
İngiltere'de TÜFE martta yüzde 1,5 arttı

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 1,5 artış gösterdi.

Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetmişti.

Mart ayında enflasyonun hız kesmesinde petrol ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Kaynak: AA

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