İngiltere'de TÜFE martta yüzde 1,5 arttı
İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.
22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:10
İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 1,5 artış gösterdi.
Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetmişti.
Mart ayında enflasyonun hız kesmesinde petrol ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
Kaynak: AA