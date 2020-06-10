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Skandalın kıyısından dönüldü! Dakikalar kala korona testi pozitif çıktı, maç iptal oldu

Manchester United'ın Stoke City ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi, Stoke City Teknik Direktörü Michael O'Neill'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Skandalın kıyısından dönüldü! Dakikalar kala korona testi pozitif çıktı, maç iptal oldu
10.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:57

Manchester United ile Stoke City, önceki gün United'ın antrenman tesislerinde bir hazırlık maçı yapacaktı. Stoke City takımına günün sabahında koronavirüs testi yapıldı. Akşam saatlerinde takım, hazırlık maçı için Manchester United tesislerine gitti.

Maça az bir süre kala Stoke City'ye sabah yapılan testlerin sonucu geldi ve teknik direktör Michael O'Neill'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu haber sonrası hazırlık maçı iptal edildi, Stoke City de apar topar tesisleri terk etti.

İKİ TAKIM ARASINDA YAKINLAŞMA OLMADI

Manchester United forması giyen futbolcuların, Stoke City futbolcularıyla aynı ortamda bulunmadığı ve iki takım arasında bir yakınlaşma yaşanmadığı belirtildi.

Stoke City'nin tesisten ayrılmasının ardından bulundukları bölgeler hızlı bir şekilde dezenfekte edildi. Hazırlık maçının iptal edilmesi sonrası Manchester United, ikiye bölünerek kendi arasında maç yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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