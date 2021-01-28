İngiltere'de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi
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İngiltere'de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

28.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:46
İngiltere'de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi

İngiltere'de otomobil üretimi 2020 yılında yüzde 29,3 azalarak 36 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında üretilen toplam otomobil sayısının yüzde 29,3 azalarak 920 bin 928'e gerilediği belirtildi. Son verilere göre İngiltere'de otomobil üretiminde 1984 yılından bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu. Ülkede 2019 yılında toplam üretilen otomobil sayısı 1 milyon 303 bin 135 seviyesindeydi.

SMMT verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılında iç pazara yönelik üretilen otomobil sayısı yüzde 30,4 azalarak 171 bin 890'a, dış pazara yönelik üretilen otomobil sayısı ise 29,1 azalarak, 749 bin 38'e geriledi.

ARAÇLARIN YÜZDE 53,5'İ AB'YE İHRAÇ EDİLDİ

Verilere göre, İngiltere'nin 2020 yılında ihraç ettiği araçların yüzde 53,5'i Avrupa Birliği'ne (AB), yüzde 17,7'si ABD'ye, yüzde 7,6'sı Çin'e, yüzde 3,5'i Japonya'ya, yüzde 2,6'sı Türkiye'ye, yüzde 2,1'i Avustralya'ya ve yüzde 1,7'si Güney Kore'ye gitti.

"SALGIN NEDENİYLE FABRİKALAR KAPANDI"

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise, "Salgın fabrikaların kapamasına neden oldu. Azalan tüketici talebi bir neslin en düşük üretiminin oluşmasına neden oldu." yorumunu yaptı.

Yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele amacıyla aşılamaların yapılmasının 2021 yılına ilişkin iyimserliği artırdığını belirten Hawes, geçen sene otomobil üretiminde yaşanan düşüşe rağmen halen İngiltere'de üretilen her 10 araçtan 8'inin ihraç edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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