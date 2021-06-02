İngiltere'de konut fiyatları son 7 yılın en hızlı artışını yaşadı
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İngiltere'de konut fiyatları son 7 yılın en hızlı artışını yaşadı

İngiltere'de konut fiyatları son 7 yılın en hızlı artışını yaşadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de konut fiyatları, 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda önemli bir artış kaydetti.

İngiltere'de konut fiyatları, 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda önemli bir artış kaydetti.

Konut kredi kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,9 artış ile son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi.

2014 yılının ağustos ayında yıllık konut fiyat artışı yüzde 11 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın mayıs ayındaki yıllık 10,9'luk artış ise o dönemden sonraki en yüksek artış oldu

Kuruluşun verilere göre, ülkede ortalama bir konutun fiyatı ise mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda 23 bin 930 sterlin artarak toplam 242 bin 232 sterline yükseldi.

Nationwide'dan yapılan açıklamada, ülkede son dönemde tüketicilerin daha geniş evleri satın almak için adeta yarış halinde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomist Robert Gardner, ülkede son bir yılda konut sektöründe büyük bir dönüşümün söz konusu olduğunu hatırlattı.

Gardner, "Büyük çoğunluk daha az kentleşmiş yerleri arıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ise İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin konut kredi borçlanmalarında bütçelerini aşmamaları uyarısında bulundu.

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti.

Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran bu vergi muafiyeti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar devam edecek.

Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de konut fiyatları son 7 yılın en hızlı artışını yaşadı - Haberler Ekonomi
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