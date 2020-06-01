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İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek

İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Alınan yeni karara göre; insanlar artık kendi evlerinden olmayan insanlarla kapalı alanlarda buluşamayacak. Bu durum, insanların beraber yaşamadıkları kişilerle cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanması olarak yorumlandı.

01.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:13

Britanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni önlemler belirleniyor. Hükûmetin yeni önlemlerine göre insanlar artık kendi evleri dışından insanlarla kapalı alanlarda buluşmalar yapamayacak. Yeni kural, Britanya'da insanların beraber yaşamadıkları kişilerle cinsel ilişkiye girmesinin yasaklanması olarak yorumlandı.

The Independent'da yer alan habere göre, Parlamentoya sunulacak yeni Sağlık Koruma Düzenlemesi'nin yürürlüğe girmesiyle ev gibi özel kapalı alanlarda iki veya daha fazla insanın bir araya gelmeleri yasak olacak. Yeni düzenlemede konuya ilişkin "Özel ya da halka açık kapalı bir alanda iki ya da daha fazla kişiden oluşan bir araya gelmeler yasak olacak" ifadeleri yer aldı.

Düzenlemede aynı zamanda "Geçerli bir gerekçesi olmadan kimse yaşadıkları yer dışında bir evde gece geçiremez" ifadeleri yer aldı.

İSTİSNALAR BULUNUYOR

Yalnızca çocuk bakımı, farklı evlerde yaşayan boşanmış ailelerin çocuklarını görmeleri, cenaze durumları gibi özel nedenlerle evlerde bir araya gelmelere izin verilecek.

İNSAN HAKLARI AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

İnsan hakları avukatı Adam Wagner, yeni düzenlemenin ardından Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Korkuyorum ki bu doğru. Böyle bir Tweet atacağıma inanamıyorum. Yarından itibaren aynı evde yaşamayan iki (ya da daha fazla) kişinin özel bir alanda cinsel ilişkiye girmesi "toplanma" anlamına geliyor ve yasa dışı"

İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek

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