İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı
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İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı

03.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:08

İngiltere'de taraftarlar belli kapasitelerle tribünlere dönmeye başladı. 2. Lig'de oynanan Carlisle-Salford City maçında 9 ay sonra ilk kez tribünlerde seyirciler yer aldı.

İngiltere'de taraftarlar, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ile 9 aydan uzun bir süredir ilk kez Çarşamba günü İngiltere Futbol Ligi'nde tribünlere geri döndü.

İngiltere 2. Lig'de oynanan Carlisle - Salford City maçı, ülkede 13 Mart'tan bu yana devam eden karantina sürecinin ardından seyircilerin tribünlerdeki yerlerini aldıkları ilk müsabaka oldu.

1000 KİŞİYE İZİN VERİLDİ

Şubat ayından bu yana kendi sahalarında taraftarlarının önünde oynamayan Luton ve Wycombe için için 1000 kişilik kapasiteye izin verildi.

Arsenal, Avrupa Ligi'nde Rapid ile oynayacağı maçta taraftarları ağırlama izni verilen ilk Premier Lig kulübü olacak.

İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı

MANCHESTER EKİPLERİ SEYİRCİDEN YİNE YOKSUN

Mart ayından bu yana taraftarları karşılayan ilk Premier Lig maçı West Ham ile Man Utd arasında oynanacak. Aralarında son şampiyon Liverpool'un yanı sıra West Ham, Tottenham ve Everton'ın yer aldığı yüksek riskli (2. kategori) şehirlerin takımları iç saha maçlarına toplam 2 bin seyirci alabilecekler.

Çok yüksek riskli bölge (3. kategori) olarak değerlendirilen Manchester'da ise United ve City gibi devler maçlarına bir süre daha seyirci alamayacaklar.

İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı
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