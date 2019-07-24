İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu

Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir.

İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu

Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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