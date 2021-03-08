İngiliz milli oyuncu Jack Grealish'in attığı mesajları, Natalia Zoppa'nın sevgilisi Hass Saleh yakaladı

Aston Villa forması giyen İngiliz milli futbolcu Jack Grealish'in, TV yıldızı Natalia Zoppa'ya mesaj attığı ve bu mesajları Zoppa'nın sevgilisi Hass Saleh'in yakaladığı ortaya çıktı. Saleh'in bu mesajlardan hiç rahatsız olmadığı ve fırsat olarak görüp sosyal medya hesaplarında takipçi sayısını artırdığı belirtildi.

Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Jack Grealish'in ünlü TV yıldızı Natalia Zoppa'ya attığı özel mesajı, Zoppa'nın sevgilisi yakaladı.

Daily Star'ın haberine göre, Grealish'in ünlü TV programı Love Island'ın eski yıldızlarından Natalia Zoppa'ya sosyal medyadan özel mesaj gönderdiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun Zoppa'ya özel mesajdan el sallama emojisi gönderdiği ifade edilirken, bu mesajı güzel TV yıldızının erkek arkadaşı Hass Saleh gördü.

Natalia Zoppa ve Hass Saleh

"BU DURUMA KIZMADI, TAKİPÇİ KAZANMAYA ÇALIŞTI"

Saleh bu durumla ilgili TikTok'tan bir paylaşım yaparken "Bugün daha garip olamazdı. Premier Lig'in en iyi futbolcusu benim sevgilimle yazışmaya çalıştı" sözlerini kullandı.

Durumu fırsata çeviren Saleh, Zoppa'ya Grealish'le farklı bir sosyal medya hesabını (OnlyFans) paylaşmasını söyledi. Saleh'in konuya tepkisiyle ilgili The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak "Hass, Jack'in Natalia'yı çekici bulmasına şaşırmadı. Çünkü o gerçekten çok güzel ve o da Natalia'yla gurur duyuyor. Hass bu duruma hiç kızmadı. Aksine bunu iyi bir fırsat görüp dikkatleri onun sosyal medya hesaplarına çekerek olabildiğince takipçi kazanmaya çalıştı" dedi.

Natalia'nin Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunurken güzel yıldızın OnlyFans hesabında da 1800 takipçisi bulunuyor.