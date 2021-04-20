İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
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İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında Leeds United ve Liverpool 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin maç öncesi ve sonundaki 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu.

Leeds United kulübü, Liverpool'un Avrupa Süper Ligi üyeliğine tepki gösterdi. Maç öncesi sahaya Şampiyonlar Ligi tişörtüyle çıkan Leeds'li oyuncuların ardından maç sonu kulüp de tepkisini ortaya koydu.

İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Leeds United kulübü maç sonu sosyal medyadan skor paylaşımında Liverpool'un adını bile anmadı ve "Leeds United, Llorente'nin son dakikalardaki golüyle Merseyside'ın Kırmızı'sıyla 1-1 berabere kaldı" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
AY KURAL: Sonuçta büyük kulüplere aktarılan paralar ve şikeli kupa kazandırmalar olayı bu boyuta getirdi. Kendilerini dev aynasında birliğin üstünde görerek ligi kurdular. Avrupa süper ligi kulüpleri uefa'dan on beş sene uzaklaştırılmalılar ki yeni kulüplere fırsat doğsun. Uefa çok katı olmalıdır. Yaptırım olmaz ise uefa kurulu bu işi bıraksın.
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