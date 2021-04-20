İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında Leeds United ve Liverpool 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin maç öncesi ve sonundaki 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu.
Leeds United kulübü, Liverpool'un Avrupa Süper Ligi üyeliğine tepki gösterdi. Maç öncesi sahaya Şampiyonlar Ligi tişörtüyle çıkan Leeds'li oyuncuların ardından maç sonu kulüp de tepkisini ortaya koydu.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Leeds United kulübü maç sonu sosyal medyadan skor paylaşımında Liverpool'un adını bile anmadı ve "Leeds United, Llorente'nin son dakikalardaki golüyle Merseyside'ın Kırmızı'sıyla 1-1 berabere kaldı" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;