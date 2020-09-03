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İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere'nin önde gelen kahve zincirlerinden Costa Coffee, koronavirüsün olumsuz etkileri nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak.

03.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:31

İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle oluşan mali yükün azaltılması için 1.500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Costa Coffee İngiltere ve İrlanda Müdürü Neill Lake, "Baristalarımız (kahve ustası) işimizin tam merkezinde yer alıyor. Bugün yaptığımız bu açıklamanın ardından çok sayıda baristamızın belirsiz durumda kalacak olmasından üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

18 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

The Coca-Cola Company'nin iştiraki olan ve merkezi İngiltere'nin Dunstable şehrinde bulunan Costa Coffee, 3 bin 800 şubede yaklaşık 18 bin kişiye istihdam sağlıyor.

İNGİLTERE'DE İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

Sandviç ve kahve zincirlerinden Pret A Manger da bir süre önce yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Uzmanlar, İngiliz hükümetinin ücretli izin programının ekim ayında bitmesiyle yüzde 3,9 seviyesinde olan işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.

İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MUSALAR HER ZAMAN VAR: Allah''ın yasak ettiği faizle işleyen dünya sonunda duman attırdı hemde öğle böyle değil
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