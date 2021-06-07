ING Basketbol Süper Ligi play-off final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet KarabilecenFenerbahçe Beko: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay CandanAnadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Beko: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay Candan

Anadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1. Periyot: 25-21

Devre: 32-44

3. Periyot: 47-72

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Maça hücumda yüksek isabet yüzdesiyle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-7 üstün geçti. de Colo'nun bireysel performansının ön plana çıktığı bu çeyrekte toparlanarak öne geçen Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 25-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Temposunu kaybederek peş peşe top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 44-32 önde girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sayılık basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. Skor üretmekte sorun yaşayan Fenerbahçe Beko, savunmada da iyi bir görüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çeyreğin sonunu yüksek tempoda oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 sayılık (47-72) avantajla gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlayan ve sayı üretemeyen Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikanın başında farkı 15 sayıya indirdi: 57-72. Beaubois ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko da ise Nando de Colo'nun 19 sayı ve 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden takip etti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hazal Kaya Beren Saat Kenan Doğulu
Spor Aziz Yıldırım Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ING Basketbol Süper Ligi play-off final - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:20:27. #1.15#

title