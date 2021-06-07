ING Basketbol Süper Ligi play-off final

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet KarabilecenFenerbahçe Beko: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay CandanAnadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Beko: de Colo 19, Guduric 8, Melih Mahmutoğlu 9, Barthel 5, Vesely 7, Perez 10, Kenan Sipahi 6, Ahmet Düverioğlu 2, Yiğit Onan, Berkay Candan

Anadolu Efes: Micic 11, Buğrahan Tuncer 13, Beaubois 30, Moerman 4, Sertaç Şanlı 8, Larkin, Singleton 9, Doğuş Balbay 4, Dunston 7, Tolga Geçim 1, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi

1. Periyot: 25-21

Devre: 32-44

3. Periyot: 47-72

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Maça hücumda yüksek isabet yüzdesiyle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-7 üstün geçti. de Colo'nun bireysel performansının ön plana çıktığı bu çeyrekte toparlanarak öne geçen Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 25-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Temposunu kaybederek peş peşe top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 44-32 önde girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sayılık basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. Skor üretmekte sorun yaşayan Fenerbahçe Beko, savunmada da iyi bir görüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çeyreğin sonunu yüksek tempoda oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 sayılık (47-72) avantajla gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlayan ve sayı üretemeyen Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikanın başında farkı 15 sayıya indirdi: 57-72. Beaubois ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle yeniden farkı açan Anadolu Efes, maçı 93-66 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 30 sayı ve 4 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko da ise Nando de Colo'nun 19 sayı ve 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan