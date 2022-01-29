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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Süha Gür - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Ali KöseoğluDarüşşafaka: Olaseni 13, Caupain 18, Pineiro 6, Boothe 12, Doğuş Özdemiroğlu 5, Sinan Güler 9, Cullough 2, Selim Şav, Ege Özçelik, Berke Atar, Görkem Doğan 1Türk Telekom: Perez 13, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 16,...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka: Olaseni 13, Caupain 18, Pineiro 6, Boothe 12, Doğuş Özdemiroğlu 5, Sinan Güler 9, Cullough 2, Selim Şav, Ege Özçelik, Berke Atar, Görkem Doğan 1

Türk Telekom: Perez 13, Clemmons 11, Erdi Gülaslan 16, Ellis 14, Johnson 8, Samet Geyik, Berk Demir 8, Dorukhan Engindeniz, Terrell 2, Can Öğüt 3

1. Periyot: 16-22

Devre: 33-38

3. Periyot: 52-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Darüşşafaka'yı 75-66 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Süha Gür - Spor

Basketbol Süper Ligi, Sinan Güler, Kerem Baki, Ege, Spor, Haber

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