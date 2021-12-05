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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Onur Erdik - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Duhan KöyiçiSemt77 Yalovaspor: Jones 21, İsmail Kerem Gülmez, Williams 10, İlkan Karaman 19, Conklin 9, Oğulcan Baykan 2, Can Altıntığ 3, Lee 12, Mert Celep 4, Muhammed Doğan ŞenliBüyükçekmece Basketbol: White 12, Enes Berkay...

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Semt77 Yalovaspor : Jones 21, İsmail Kerem Gülmez, Williams 10, İlkan Karaman 19, Conklin 9, Oğulcan Baykan 2, Can Altıntığ 3, Lee 12, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli

Büyükçekmece Basketbol: White 12, Enes Berkay Taşkıran 2, Kadir Bayram 4, Deniz Kılıçlı 19, Mustafa Kurtuldum, Crawford 18, Greene 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bruinsma 8,

1. periyot: 27-19

Devre: 41-35

3. periyot: 62-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Semt77 Yalovaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 80-68 mağlup etti.

AA / Onur Erdik - Spor Haberleri

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