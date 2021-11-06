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Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

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Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat CinerFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 27, Needham 17, Andrews 11, Hayes 13, Dudzinski 15, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 2, Yağızhan Selçuk, Metin Türen, Egemen Güven 2TOFAŞ: Berk Uğurlu 20, Cruz 5, Cook 11, Muhsin...

ÖZALP, VAN (DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 27, Needham 17, Andrews 11, Hayes 13, Dudzinski 15, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 2, Yağızhan Selçuk, Metin Türen, Egemen Güven 2

TOFAŞ: Berk Uğurlu 20, Cruz 5, Cook 11, Muhsin Yaşar 5, Emre Tanışan, Shepherd 16, Zubcic 3, Yiğit Arslan 9, Simmons 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-22

İLK YARI: 50-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 87-75 mağlup etti.


- Bursa
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 87-75

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Spor Haberleri
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