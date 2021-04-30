ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Semih VuralOGM Ormanspor: Holloway 5, Hagins 14, Kikanovic 20, Cevher Özer 8, Kloof, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 5, Erol Can Çinko 7, Kadir Bayram 2, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran SarıkayaPınar Karşıyaka: Morgan 11, Semih Erden...

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Semih Vural

OGM Ormanspor: Holloway 5, Hagins 14, Kikanovic 20, Cevher Özer 8, Kloof, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 5, Erol Can Çinko 7, Kadir Bayram 2, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran Sarıkaya

Pınar Karşıyaka: Morgan 11, Semih Erden 4, Kennedy 8, Taylor 13, Henry 11, Metecan Birsen 16, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 5, Onur Alp Bitim 13, M'Baye 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 3

1. Periyot: 19-33

Devre: 35-50

3. Periyot: 49-76

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda OGM Ormanspor'u 101-61 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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