ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan KöyiçiEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 8, Jaiteh 16, Simpson, Hayes 23, Can Uğur Öğüt 15, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Aydın Haciyeva 4, Tomas 5, Muhammed Doğan ŞenliDarüşşafaka Tekfen: Andrews 20, Magette...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 8, Jaiteh 16, Simpson, Hayes 23, Can Uğur Öğüt 15, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Aydın Haciyeva 4, Tomas 5, Muhammed Doğan Şenli

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 20, Magette 3, Luther 13, Gulley 8, Emircan Koşut, Erkan Veyseloğlu 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 17, Sinan Güler 10, Jerrett 7, Görkem Doğan 2, Troy Selim Şav

1. Periyot: 25-15

Devre: 45-37

3. Periyot: 59-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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