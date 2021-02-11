ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

11.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:27
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köserli, Alper ÖzgökOGM Ormanspor: Holloway 22, Hagins 10, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 12, Kloof, Kikanovic 13, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 5, Mert Alemdar, Kadir Bayram 11Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 10, Kelly 10, Jaiteh 17, Simpson...

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köserli, Alper Özgök

OGM Ormanspor: Holloway 22, Hagins 10, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 12, Kloof, Kikanovic 13, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 5, Mert Alemdar, Kadir Bayram 11

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 10, Kelly 10, Jaiteh 17, Simpson 8, Can Uğur Öğüt 20, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 11, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4

ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor'u deplasmanda 82-81 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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