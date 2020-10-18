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ING Basketbol Süper Ligi

18.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:42
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Polat ParlakGaziantep Basketbol: Lemar 12, Orhan Haciyeva 6, Jaiteh 18, Tomas, Can Uğur Öğüt 5, Kelly 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Simpson 4, Metehan Akyel 2Fenerbahçe Beko: Hamilton 10, Westermann 9, Barthel 10, Ali Muhammed 6, Ulanovas...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Lemar 12, Orhan Haciyeva 6, Jaiteh 18, Tomas, Can Uğur Öğüt 5, Kelly 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Simpson 4, Metehan Akyel 2

Fenerbahçe Beko: Hamilton 10, Westermann 9, Barthel 10, Ali Muhammed 6, Ulanovas 11, Tarık Biberovic 10, Pierre, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan 5

1. Periyot: 12-24

Devre: 28-41

3. Periyot: 34-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 65-59 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 5 dakikasını 12-2 önde tamamlarken, periyodun kalan bölümünde karşılıklı sayılarla ilk çeyrek 24-12 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta da konuk takım farkı koruyarak, soyunma odasına 41-28 önde girdi.

İkinci yarı hücumda etkisini arttırarak, arka arkaya sayıları bulan Fenerbahçe Beko, son periyoda 19 farkla önde girdi (34-53).

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 65-59 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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