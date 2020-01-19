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Robinho'nun ayakla verdiği pas, ING All-Star'a damga vurdu

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu. Başakşehir'in yıldızı Robinho'nun Nicholas Johnson'a ayakla verdiği pas, All-Star'da en çok konuşulan anlardan biri oldu.

19.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:12
Robinho'nun ayakla verdiği pas, ING All-Star'a damga vurdu

Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun smaç yarışmasında Emanuel Terry (Teksüt ), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim () mücadele etti.

Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.

Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.

ROBINHO'DAN AYAKLA ASİST

ING Smaç Yarışması renkli görüntülere sahne olurken, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Robinho asist yaptı.
Johnson, smaç sırasında organizasyonu takip eden Robinho'dan yardım istedi. Brezilyalı futbolcu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson'a pas attı. Johnson da Robinho'dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket juri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Robinho'nun ayakla verdiği pas, ING All-Star'a damga vurdu
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