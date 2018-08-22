Infınıtı Yeni Elektrikli Tek Koltuklu Konsept Modelini Tanıtacak

INFINITI, elektrikli, tek koltuklu ve üstü açık kokpitli yeni konsept modeli Prototype 10'u, dünyanın en prestijli otomobil buluşmalarından birisi olan 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance'da görücüye çıkaracak. 2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu konsept büyük önem taşıyor.

INFINITI açıklamasına göre, marka, elektrikli, tek koltuklu ve üstü açık kokpitli yeni konsept modeli Prototype 10'u 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance'da otomobilseverlerin beğenisine sunacak.

Prototype 10, INFINITI'nin gelecekteki elektrikli modellerine dair önemli ipuçları taşıyor. İlgi çekici tasarıma sahip bu yeni konsept, INFINITI'nin, vadettiği heyecan verici performansı ve sürüş keyfini elektrikli güç aktarma sistemleriyle sunma hedefini gösteriyor.

INFINITI, bir önceki Pebble Beach Concours d'Elegance'da da markanın performans ve zarafeti birleştiren güçlü tasarım dilini yansıtan retro bir yarış aracı prototipi olan Prototype 9'u sergilemişti. Prototype 10, klasik tek koltuklu yarış otomobillerini temel alıyor. Sade, benzersiz çizgilere sahip olan Prototype 10, ilk kez INFINITI Q Inspiration modelinde gördüğümüz tasarım çizgilerine de sahip.

2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu konsept önem arz ediyor.

"En yaratıcı otomobil tasarımları yarış otomobilleri üzerinden geliştirildi"

INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, yeni konsept hakkında, "INFINITI Prototype 10, yüksek güçlü tek koltuklu yarış otomobillerinden esinlenerek tasarlandı. Bildiğiniz üzere tüm zamanların en yaratıcı otomobil tasarımları yarış otomobilleri üzerinden geliştirildi. Yeni konseptimiz, elektrikli bir geleceğin bize neler sunacağına dair detayları veriyor. Geçmişten gelen yüksek sürüş keyfi ile teknolojinin bir araya gelmesiyle otomobil benzersiz bir karaktere sahip." değerlendirmesinde bulundu.