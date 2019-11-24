İnegölspor: 2-1
STAT: Tarsus ŞehirHAKEMLER: Bayram Başkan xx, Deybet Gök xx, İlker Ayten xxTARSUS İDMAN YURDU: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Yasin xx (Dk.37 Çağrı x) Samet xx, Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Erkam xx, Artun xxx (Dk. 84 Yılmaz x), Alperen xxx (Dk.
24.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:06
STAT: Tarsus Şehir
HAKEMLER: Bayram Başkan xx, Deybet Gök xx, İlker Ayten xxTARSUS İDMAN YURDU: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Yasin xx (Dk.37 Çağrı x) Samet xx, Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Erkam xx, Artun xxx (Dk. 84 Yılmaz x), Alperen xxx (Dk. 89 Mert x), Yakup xx, Sefa xxİNELGÖLSPOR: Şener xx, Gökhan xx, Cengiz xx (Dk. 74 Raif x), Cumhur xx, Ahmet xx (Dk. 86 Yasin x), Niyazi xx, Selimcan xx, Ömer xx (Dk. 74 Emir x), Uğur xx, Emre xx, Abdullah xxGOLLER: Dk. 69 - Dk. 71 Alperen (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 67 Niyazi (İnegölspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Emre (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Nurullah, Barış, Samet (Tarsus İdman Yurdu), Niyazi, Ömer, Cumhur, Raif (İnegölspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği İnegölspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: DHA