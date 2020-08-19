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İnegöl Belediyespor'da Başkan Taban güven tazeledi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un mevcut başkanı Alper Taban, tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

İnegöl Belediyespor'da Başkan Taban güven tazeledi
19.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:53

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un mevcut başkanı Alper Taban, tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Taban, şunları söyledi:

"İnegöl Belediyespor'umuzun yeni dönem kongresini gerçekleştirmiş olduk. Belediyespor kurulduğu günden bugüne sürekli olarak gelişme kaydeden, gençleri önemseyen, sporcuları önemseyen ve şehrimize olumlu manada katkı koyabilme özelliğine sahip ender kulüplerden bir tanesidir. Bizlerde kurulduğu günden bugüne bu gelişmeleri yakinen takip edip, bugün itibariyle bunların üzerine neler eklenebilir ve şehir tanıtımında son derece önemli bir enstrüman olarak Belediyespor'u düşünüyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla başta voleybol branşımız olmak üzere tüm branşlarda, öncelikle gençlerimizi buraya spor aracılığıyla çekebilmek, dahil edebilmek sonrasında da inşallah bunlarla birlikte güzel başarılara yelken açabilmek niyetiyle yola çıkmış oluyoruz. Bu dönem 24 arkadaşımızla birlikte beraber kadromuzu oluşturmuş olduk. Tabi kuruluşundan bugüne emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, o dönem başlayan kıymetli yöneticilerimize ve kuruluşundan bugüne kadar aramızda olan tüm arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Yeni görev almış arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Aslında başarının sırrı birlik ve beraberliği muhafaza edebilmek ve ortak aklı, sinerjiyi harekete geçirebilmek. Yine şehrimizin tanıtımı anlamında Belediyespor'umuzla güzel işler, başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Sporcu kardeşlerimi de cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü tüm genç kardeşlerimi ve tüm öğrenci kardeşlerimi de, Belediyespor'umuzun içerisinde yer alan branşlara bu vesile ile davet etmek istiyorum. Yapılacak çalışmaların, elde edilecek tüm güzelliklerin şehrimize de, yöneticilerimize de, vatandaşlarımıza da hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Taban başkanlığındaki yönetim, Rıdvan Kocaağa, Nuhi Solak, İrfan Kaptan, Hüseyin Orhan, Uğur Şencan, Oktay Can, İsmail Baykan, Yasin Altuntepe, Hakan Yemişken, Korhan Kaynakçı, Ramazan Yılmaz, Veysel Şahin, Tolga Kaya, Bilal Yılmaz, Deniz Erdem, Emir Zekoviç, Faruk Nayır, Fatih Güler, Fatih Üner, Orhan Ceylan, Selçuk Akyüz, Serkan Günden ve Turgut Başdinç'ten oluştu.


Kaynak: DHA

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