İnegöl Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
SALON: YeniceköyHAKEMLER: Ali Delidağ, Öznur TosunİNEGÖL BELEDİYESPOR: Hakan Yurdseven, Ahmet Emre Çetinkaya, Nurullah Can Kaşıkçı, Kubilay Balcı Burak Eser, Emirhan Ulutaş, (Yusuf Eren, Doğan Başturan, Talha Banuşoğlu, İbrahim Uçar)AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal,...
02.11.2019 19:39
SALON: Yeniceköy
HAKEMLER: Ali Delidağ, Öznur TosunİNEGÖL BELEDİYESPOR: Hakan Yurdseven, Ahmet Emre Çetinkaya, Nurullah Can Kaşıkçı, Kubilay Balcı Burak Eser, Emirhan Ulutaş, (Yusuf Eren, Doğan Başturan, Talha Banuşoğlu, İbrahim Uçar)AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal, Kahnamouee, Berk Yılmaz, Denise, Onur Çapan (Ali İhsan Heper, Çağatay Durmuş, Burak Köse, Ertan Debreli,SETLER: 13-25, 25-21, 10-25, 12-25
SÜRE: 90 dakika (24, 25, 22, 19)
TVF Erkekler 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İnegöl Belediyespor, Yeniceköy Salonu'nda ağırladığı Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: DHA