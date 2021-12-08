TL mevduatına uygulanan indirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda asgari ücret, döviz kurundaki hareketlik ve stokçulukla mücadele konuları başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

"VATANDAŞA 1,7 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLADI"

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

İŞTE STOPAJ ORANLARI

Türk Lirası (TL) mevduatındaki stopaj oranlarında uygulanan indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 31 Mart 2022'ye kadar uzatılan uygulamada stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadelide yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde sıfır olarak uygulanacak.

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