İndirim Marketlerindeki Hızlı Büyüme Sürüyor! Liste Başında BİM, A101 ve ŞOK Var

Türkiye'de organize zincir tanımı içinde yer alan toplam market sayısının 2024 sonunda yüzde 53 artışla 44,000'e ulaşması bekleniyor. Söz konusu büyümenin lokomotifi konumundaki indirim marketlerin sektördeki payının yüzde 80'e çıkacağı tahmin edilirken; mevcut yerel zincirlerin yarıya yakınının ise satılma veya kapatma nedeniyle sektörden çıkacağı öngörülüyor.

TOPLAM MAĞAZA SAYISI YÜZDE 178 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sektörel araştırma şirketi Ortakalan tarafından hazırlanan "Sektörel Değişim Raporu" ve "Ulusal ve Discount Zincirler Raporu"na göre; 2010-2017 yılları arasında, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 178 artış kaydetti.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 73 ARTIŞ YAŞANDI

Söz konusu dönemde, discount zincirlerin toplam market sayısı yüzde 285, yerel zincirlerin toplam market sayısı yüzde 77, mağazaları en az üç ve daha fazla coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerinin toplam market sayısı ise yüzde 73 artış gösterdi.

ULUSAL ZİNCİRLERİN PAYI YÜZDE 11'E KADAR DÜŞTÜ

Rapora göre, 1 Ocak 2018 itibarıyla gıda perakendesinde toplam market sayısı 28,544 seviyesinde bulunurken, bu sayı 2010 sonunda 10,254 adetti. Son yedi yılda indirim marketlerin sektördeki payı yüzde 60'tan yüzde 75'e çıkarken; indirim marketlerin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise yüzde 22'den yüzde 14'e geriledi. Ulusal zincirlerin son yedi yıl içinde toplam market sayısındaki payı ise yüzde 18'den yüzde 11'e düştü.

A101, BİM VE ŞOK MARKET GELİŞİMİNDE BAŞI ÇEKTİ

Son yedi yıl içinde önemli bir büyüme gösteren ve pazar payını artıran indirim marketlerinin gelişiminde A101, BİM ve ŞOK başı çekti.

Rapora göre, önümüzdeki dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2024 sonunda indirim marketlerin payının mevcut yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkması öngörülüyor. Ancak, indirim marketlerin büyüme hızında 2020 sonrasında yavaşlama bekleniyor.