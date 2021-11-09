Uzun yıllardır internet ve sosyal medyada ifade ve düşünce özgürlüğünün en önemli destekçilerinden biri olan İnci Sözlük nihayet blockchain dünyasında yerini aldı. İnci Token nedir? İnci Token ne zaman satışa çıkıyor

İNCİ TOKEN NEDİR?

İnci Token Bitcichain altyapısında geliştirilen bir token projesidir. İnci Token yakın bir tarihte yalnızca Bitci borsasında , ön satışa sunulacaktır

İNCİ TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR

İnci Token 15 Kasım'da arz edilecek.

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