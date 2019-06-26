İnanılmaz Hedefler: Samir Nasri - Strasbourg

Marsilya'nın Strasbourg'a karşı yaptığı 2-2 beraberlikteki Samir Nasri'nin bu çirkin vuruşunu kontrol edin. Fransız, başarısız bir Strasbourg ataktan topu aldı ve Strasbourg ağında çaresiz Yacine Abdessadki'yi bırakarak zehirli bir vuruş yaptı.