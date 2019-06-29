İnanılmaz Hedefler: Hugo Sanchez vs Valencia

1985/1986 sezonunda Hugo Sanchez'in akrobasi meraklısı, özellikle de bisiklet süren, ölümcül bir sonlandırıcı olarak ününü güçlendirmeye devam etti. Dört Pichichi kupasını ve bir Beyazlar oyuncusu olarak bir Altın Ayakkabı kazandı.

1987/1988, Real Madrid'in 8. maç günü LaLiga'da Valencia'ya gittiğini gördü. Meksikalı soldan güzel bir orta yapıyor ve harika bir gol attı. Santiago Bernabéu'daki taraftarların sürprizine karşı, muhalif kaleciden geçen muhteşem bir bisiklet vuruşunu atmak ve 4-0 çizgisini açmak için penaltı noktasının üzerine yükseldi. Hugo Sánchez, Madridistas için 282 rekabetçi sonuç alarak 208 gol attı. Ayrıca 10 kupa kaldırdı: 1 UEFA Kupası, 5 LaLiga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 Spanish Super Cup.