İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Mücadelenin 32. dakikasında Cicaldau, Morutan'ın asistinde sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'yle uzun süren pazarlıklar sonucu takıma kazandırılan Morutan'ın ilk maçındaki performansı taraftarı mest etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Cicaldau ve Morutan'ın performansı mücadeleye damga vuruyor.
MORUTAN PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Henüz Galatasaray'da ilk maçına çıkmış olmasına yıllardır sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyormuşçasına performans sergileyen Morutan'a sosyal medyada övgü yağdı. Taraftarlar Rumen futbolcuyu yere göğe sığdıramadı. Öte yandan attığı golle takımını öne geçiren Cicaldau'da taraftarlardan tam not aldı.