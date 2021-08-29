İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
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İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Mücadelenin 32. dakikasında Cicaldau, Morutan'ın asistinde sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'yle uzun süren pazarlıklar sonucu takıma kazandırılan Morutan'ın ilk maçındaki performansı taraftarı mest etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Cicaldau ve Morutan'ın performansı mücadeleye damga vuruyor.

MORUTAN PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Henüz Galatasaray'da ilk maçına çıkmış olmasına yıllardır sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyormuşçasına performans sergileyen Morutan'a sosyal medyada övgü yağdı. Taraftarlar Rumen futbolcuyu yere göğe sığdıramadı. Öte yandan attığı golle takımını öne geçiren Cicaldau'da taraftarlardan tam not aldı.

İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
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İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi - Haberler Spor
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