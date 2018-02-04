İmza İnternet Teknolojileri Nasıl Hizmet Vermektedir?

İmza İnternet Yöneticisi Hasan Yaşar, İmza İnternet Teknolojileri'nin nasıl hizmet verdiğini Wise TV'ye açıkladı.

İmza İnternet Teknolojileri olarak arama motoru optimizasyonu hizmeti verdiklerini ifade eden Yaşar, firmaların yurt dışına açılacakları zaman, ihracat yapacakları zaman en önemli mecralardan birinin arama motorları olduğunu ve arama motorlarında sonuçlarda yukarılarda çıkmalarının satışları artıracak etkenlerden olduğunu söyleyerek, bu anlamda firmalarla işbirliği yapıp SEO hizmeti verdiklerini belirtti.