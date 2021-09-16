Çıktığı maç 15, kaçırdığı 20! İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları, gelecek için endişe yarattı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İrfan Can Kahveci'nin peş peşe sakatlıkları Fenerbahçe camiasını tedirgin etmeye başladı. Başakşehir'den alındığında sakat olan İrfan, Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşamıştı. Sezon başında sakatlık geçiren İrfan, Sivas maçında da aynı sıkıntıyı yaşadı. Şimdiye dek 15 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 20 maç kaçırmış oldu.
İrfan Can Kahveci'nin sakatlık haberler i Fenerbahçe'de tatları kaçırmaya başladı. Toplamda 11 milyon euro maliyetle gelen 26 yaşındaki futbolcu, bir türlü istikrarlı şekilde oynayamadı.
İrfan, Pereira döneminde tam 2 kez sakatlandı. Sivas maçına kadar yaklaşık 20 gün sahalardan uzak olan İrfan, son sakatlığıyla 2 ay daha kaçıracak.
KUŞKULAR MEYDANA GELDİ
İrfan Can Kahveci, 15 maçta 3 asist katkısı verdi, gol atamadı. Toplamda 20 maç kaçırmış oldu. İrfan Can'ın kendisine bakmadığıyla ilgili yoğun eleştiriler var.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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