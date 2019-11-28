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İMİB Başkanı Dinçer’den Avustralya pazarı için çağrı

Avustralya'nın doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Büyük potansiyeli bulunan bu pazarı doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmek gerektiğini söyledi.

28.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:59
İMİB Başkanı Dinçer’den Avustralya pazarı için çağrı

'nın doğrudan yatırım sermayesi konusunda net ithalatçı olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Dinçer, Büyük potansiyeli bulunan bu pazarı doğrudan hedefleyen stratejiler geliştirmek gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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