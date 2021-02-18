IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, ekonomiye yönelik değerlendirmeler yaptığı konuşmasında, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, IMF'nin Türkiye yetkililerinden peş peşe önemli açıklamalar geldi. IMF yetkilileri, Türkiye ekonomisinde değişen politikaların olumlu yansımaları olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ, ENFLASYONU KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRECEK"

Ülke ekonomisine, büyümeye ve enflasyona dair konuşan McGettigan, açıklamasına şu ifadelere yer verdi: "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor."

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan

"BÜYÜMENİN %3.5'LİK POTANSİYELİNE DÖNECEĞİNİ UMUYORUZ"

IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson ise"Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.