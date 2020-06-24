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IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi

IMF, 2020 için küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,9'a çekti. IMF, Türkiye için 2020 küçülme tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 5'te sabit bıraktı.

24.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:38

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1,9 puan daha indirerek, nisan ayında yüzde 3 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4,9 düzeyine kadar indirdi. IMF Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 5 küçülmede sabit bıraktı.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR KRİZE BENZEMİYOR"

IMF'in Çarşamba günü yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünüm Revize Raporu"nda, Kovid-19 krizinin yarattığı ekonomik etkilerin bugüne kadar hiçbir ekonomik krize benzemeyen bir durum ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

IMF'in yeni raporunda, gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme öngörüsü de, yüzde 5,8 düzeyinden yüzde 5,4 büyüme düzeyine indirildi. IMF raporunda, Türkiye beklentisi bu yıl için "yüzde 5 daralma" ve gelecek yıl için "yüzde 5 büyüme" olarak sabit bıraktı.IMF, yılın ilk yarısında pandeminin etkisinin tahminlerden fazla olduğuna işaret ederek, toparlanmanın daha kademeli olacağını öngördü.

IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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