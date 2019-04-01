İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?

Başakşehir Başkanı ve eski İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, kulübün federasyon ve hakemler tarafından kollandığı yönündeki iddialar ve belediyeden maddi destek aldığı iddiaları üzerine "Siyaset, Başakşehir'e sponsor değil!" yorumunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyonda katıldığı bir programda Başakşehir kulübünü kendisinin kurduğunu belirterek "Çok cüzi rakamlara kuruldu, iyi bir örnek" demişti. Ancak Barcelona'dankiralanan Arda'nın 1.5 yıllık maliyeti 6 milyon euro. Adebayor'a yıllık 4 milyon, Robinho, Demba Ba, Visca, Gökhan, Emre 2'şer milyon euro maliyeti olduğu belirtiliyor.

Başakşehir'in resmi sitesinden de duyurduğu sponsorları şöyle: Deco-Vita, Medipol, 3. İstanbul, THY, Doğa, Ziraat Katılım, İntercity, Macron, Fakir, İntermega Güvenlik, Kalyon, Sırma, Turex, Nef, Vodafone, Sunny, Kiğılı, Denizbank, Burger King.

Belediye'nin kurucusu olduğu İGDAŞ'ın ve Halk Ekmeğin, Başakşehir'in alt yaş takımlarının forma sponsorluğunu yapıyor.

İMAMOĞLU CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir arasındaki ilişkinin nasıl olacağı merak konusu. Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları sırasında 'Medipol Başakşehir'e destek verecek misiniz?' sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Düşünelim, bu şehrin Belediye Başkanıyım. Galatasaray'ı var, Fenerbahçe'si var, Beşiktaş'ı var. Onlar belli bir felsefeyle yollarına yürüyorlar. Ama dünya markası olmuş üç tane kulübü var.

"Mesela Londra'ya gittim, İstanbul'u tanıtacağım. İstanbul ile ilgili en bilinen; Boğaziçi Köprüsü derler, Ayasofya derler bunun gibi. Bir de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derler. Bu benim kentimin değeri. Benim görevim bu şehrin o üç takımını alıp başımın üstüne koyup, onları vitrine koymak. Onlarla iş birliği yapıp, dönem dönem ekonomilerine katkı sunmak. Bu aynı zamanda, zaten toplumun büyük bir kısmı bu üç büyük takımın taraftarı İstanbul'da. Bu takımların sporla beraber toplumu buluşturmada da simgesel eylemleri olur. Siz ne diyorsunuz? 'Ben gurur duyuyorum, Başakşehir'i ben kurdum, yarattım. Şimdi de şampiyon olacak.' olmaz."