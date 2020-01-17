: İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 'anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

17.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden olan 4 yaş ve altında çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçiyor.

"BİR VAAT DAHA HAYATA GEÇİYOR"

İBB Meclisi'nde gündeme gelen 'anneler için ücretsiz ulaşım' uygulaması, Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile kabul edildi. Söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bir vaat daha hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

"OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR"

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oy birliği ile kabul edilmiştir."

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