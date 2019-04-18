İmamoğlu'nun Mazbatasını Almasıyla Birlikte İBB Çalışanlarını Zam Heyecanı Sardı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla birlikte, İBB çalışanlarına gün doğdu. Seçim öncesi söylendiği gibi İBB'de asgari ücretin 2 bin 200 lira olması bekleniyor.
Dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu resmen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı oldu. İmamoğlu'nun başkan olmasıyla İBB'de asgari ücretli çalışanları zam heyecanı sardı.
KILIÇDAROĞLU "2 BİN 200 LİRA OLACAK" DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" demişti.
2 BİN 200 LİRA OLMASI BEKLENİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla birlikte İBB çalışanlarına da gün doğdu. İBB'de asgari ücretin 2 bin 200 lira olması bekleniyor.