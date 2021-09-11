Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı - Haberler Ekonomi
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Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da son dönemde sıklıkla bozulan ve yolda kalan otobüslerle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul filosunu yenilemek zorunda. Bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor. Bırakın yüzlerceyi, binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım" ifadelerini kullanarak topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı.

Son dönemlerde İstanbul'da yolda kalan otobüsler nedeniyle birçok vatandaş mağdur oluyor. Konuyla ilgili eleştirilerin odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozdu.

"KREDİ TALEBİMİZ NİÇİN BEKLETİLİYOR?"

İstanbul'un otobüs filosunun yenilenmek zorunda olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bir otobüs alımı ile ilgili meclisten oybirliği ile çıkan kredi onayı bir yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı'nda niye bekler? Yani buna birinin aklı eriyor mu? Bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor? Bırakın yüzlerceyi, binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en az 2019'dan geriye 10 yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, hangi köşe başında ben ne yapabilirim çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler. Bu akıl dönüyor bu işleri yanıltarak, 'buraya bak, oraya bakma' dedirterek, gerçeklerden saptırmaya çalışıyorlar" dedi.

METRONUN SİMGESİNİN DEĞİŞMESİ

Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metro inşaatlarına tüm şehirde kullanılan ve İBB'ye ait metroların "M" olan simgesi yerine "U" logosunu kullanmaya başlamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor. M mi U mu diye boş işlerle uğraşan insanlar. Hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var" şeklinde konuştu.

Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı
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Haber: Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı - Haberler Ekonomi
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